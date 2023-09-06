Sohbet eden gençlere yaylım ateşi

Kartal'da bir grup genç sokakta sohbet ederken, araçla gelen başka bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda biri ağır, üç kişi yaralandı.

Sohbet eden gençlere yaylım ateşi

İHA'nın haberine göre, olay, gece 01.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Cevizli Mahallesi, Hacılar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen bir grup genç kendi mahallerinde bir şeyler yiyip içip sohbet ediyorlardı.

Yine çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre araçlarının plakaları ve isimleri öğrenilemeyen başka bir grup siyah renkli araçla gelip sohbet eden gençlere 7 el ateş etti. Çatışma sonrasında gençlerden ikisi ayağından, diğeri de karnından yaralandı.

Silahı ateşleyen kişiler olay yerinden kaçtı. Vurulan gençlerin yerde kanlar içinde yattığını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gördüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Demir, "Balkonda oturuyordum. Arka mahalleden bağırma sesleri geldi. Aklımın ucundan geçti bir şey olacak diye, internet kafenin orada vurmaya çalıştı, vuramadı. Sonra kahvenin önünde vurdular" dedi.

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