Sosyal medyada yürüttüğü 'kilo alma deneyi' ile dikkat çeken 30 yaşındaki influencer Dmitry Nuyanzin,

takipçilerine kısa sürede hızlı kilo alıp sonrasında aynı hızla nasıl zayıflayabileceğini göstermek amacıyla günlük 10 bin kaloriyi aşan sağlıksız bir beslenme programı uyguluyordu.

Yaptığı deneyi maraton' olarak adlandıran Nuyanzin, her gün tükettiği yüksek kalorili menüleri ve tartı sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Hedefi en az 25 kilo almak ve bu süreci adım adım belgelemekti.

DOKTORA GİTMEK İSTEMİŞ

Rus haber kanalı Ostorozhno Novosti’nin haberine göre Nuyanzin, ölümünden bir gün önce planladığı antrenmanlarını iptal etmiş, takipçilerine kendisini kötü hissettiğini ve doktora gitmeyi düşündüğünü söylemişti. Ancak genç fenomen, kalp yetmezliği nedeniyle gece uykusunda hayatını kaybetti.

BİR AYDA 13 KİLO

Nuyanzin’in 'diyet' olarak adlandırdığı günlük menüsünde poğaça, pasta, 800 gram mantı, cips, burger ve iki küçük pizza gibi yüksek kalorili yiyecekler bulunuyordu. Nuyanzin, 18 Kasım’da yaptığı paylaşımda sadece bir ay içinde 13 kilo aldığını ve ağırlığının 105 kiloya ulaştığını açıklamıştı.