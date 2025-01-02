Şöhreti ülkesi dışına taşmıştı! 'Kedi Kadın' hayatını kaybetti

Son olarak kendisinden 27 yaş genç nişanlısı Lloyd Klein ile aralık ayında Paris'te görülen 'Kedi Kadın' adıyla bilinen Jocelyn Wildenstein, 84 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı haberi, nişanlısı Klein, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamayla duyurdu.

Klein, ölüm sebebini 'pulmoner emboli' olarak duyurdu. Jocelyn'in ölümüne hastalık; akciğerdeki ana damara giden kan akışını engelleyen bir kan pıhtısı olarak biliniyor.

KOCASINI RUS MANKENLE YATAKTA BASMIŞTI

Wildenstein, kedi gibi yüz hatlarına sahip olmak için estetik bağımlısı olmuştu. 90'ların sonunda Avrupa'nın zengin ailelerinden birinin oğlu olan kocası Alec Wildenstein'ı 19 yaşındaki bir Rus mankenle yatak odasında basan ve kocasına silah çeken 'Kedi Kadın', daha sonra olaylı boşanmaları ve aldığı tazminatla gündeme gelmişti.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDEN OLDU

Wildenstein, boşanmanın ardından dünyanın en zengin kadınlarından biri oldu. Eski eşi Alec'ten 2.5 milyar dolar tazminat alan Wildenstein her 13 yıl boyunca 100 milyon dolar tazminat aldı.

Wildenstein, 2018 yılında yaptığı bir röportajda tüm parasının bittiğini söylemiş ve tek parasının emeklilik geliri olduğunu açıklamıştı.

Eski eşinden tazminat alırken mahkemenin 'estetik ameliyat yaptırmama' şartı koşmasına rağmen Jocelyn, ameliyatlara devam etti.