Dudaktan Kalbe dizisinde hayat verdiği 'Kenan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Hakkı oyunculuğu bırakıp Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’ne yerleşmişti. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

‘Dudaktan Kalbe’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ birbirinden başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burak Hakkı şöhretinin zirvesindeyken İstanbul’u terk edip köye yerleşmişti.

ÇİFTLİK KURDU

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftlik kuran ünlü isim burada organik sebze, meyve ve ceviz üreticiliği yapıyor.

35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran ünlü isim yaklaşık 300 bin dolarlık arsa üzerine bir de villa inşa ettirdi. Uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülenen Burak Hakkı’yı görenler tanıyamadı.

SOSYAL MEDYDAN YORUM YAĞDI

Maslak'ta sergilenen bir tiyatro oyununu izlemeye gelen Burak Hakkı son haliyle gündem oldu.

Ünlü ismi görenler 'Dizilerde görsek keşke', 'Tanıyamadım', 'Adam nasıl değişmiş' gibi yorumlarda bulundular.