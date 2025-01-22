Şok açıklama "Skriniar'ın sağlık raporunda sıkıntılar var"

Düzenleme: Kaynak: ajansspor
Şok açıklama "Skriniar'ın sağlık raporunda sıkıntılar var"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar'ı keşfeden menajer olan Mithat Halis Slovak oyuncu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncuyu resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre Milan Skriniar'ı Zilina takımında keşfeden, oradan Fiorentina ve Inter'e götüren FIFA menajeri Mithat Halis oyuncunun sakatlığından bahsetti.

"ESKİ SEVİYESİNDE DEĞİL"

Halis "Skriniar, ben onu Zilina'da bulduğumda çok iyiydi. Şimdi o dönemin 10'da 1'inde bile değil. Inter'de en yüksek seviyeye çıktı. O zaman değeri 100 ile 120 milyon Euro arasındaydı. Şimdi Galatasaray yarı parası PSG'de tarafından ödenen bir oyuncuyu almadı. Galatasaray onu almadı. Dediler ki, biz bunun ameliyatlarına bakacağız.

"SAĞLIK RAPORUNU GÖREN GALATASARAY ALMADI"

Kulüp doktoru Yener İnce ameliyat sonrası raporlara baktı. Şüpheli gördükleri için frene bastılar. Galatasaray onu almak için karar vermedi. Üstelik Skriniar, Galatasaray'a önerildi. Yener İnce belindeki hasar durumu ile ilgili raporları inceledi. Paris'teki son ameliyatı sonrasını incelediler. Ayrıca PSG, 'Oyuncunun maaşını yarısından daha fazlasını ödeyelim gelin, alın' dedi. Kiralık veriyorlardı, Galatasaray almadı. Yani Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden Milan Skriniar'ı kapmadı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Skriniar'ı tüm hakları ile alma kararı çok yanlış. Skriniar sürekli belinde ağrılar hissediyor, eski çabukluğu, hızlı geri dönüşleri artık yok." ifadelerini kullandı.

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