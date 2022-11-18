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Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı

Dün sabah itibariyle piyasa değeri 405 milyar liraya kadar yükselen SASA'nın piyasa değeri bu sabah itibariyle 340 milyar liraya geriledi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 16:43
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Şok düşüş. SASA'nın piyasa değeri 24 saatte 65 Milyar TL düştü

Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
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Son bir yılda fiyatı yüzde bine yakın yükselen SASA Polyester hisse senedi bu sabah da taban oldu.

Hisse senedinin piyasa değeri tam 24 saatte 65 milyar lira düşerek 340 milyar liraya geriledi.

Paramedya'nın haberine göre borsada aylardır soluksuz yükselen SASA Polyester hisse senedi 2.tabanını yaptı. Hisse senedindeki bu düşüş ile son iki gündeki değer kaybı da yüzde 20’ye ulaştı.

Ancak 2 tabana rağmen hisse senedi halen son bir yılda yüzde 804 primli işlem görüyor.

PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

SASA’da en çok dikkat çeken ise piyasa değerindeki sert düşüş oldu.

Şirketin piyasa değeri dün sabah itibariyle 405 milyar liraya kadar yükselmişken tam 24 saat aradan sonra 65 milyar liralık düşüşle 340 milyar liraya geriledi.

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