﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı

Son bir yılda fiyatı yüzde bine yakın yükselen SASA Polyester hisse senedi bu sabah da taban oldu.

Hisse senedinin piyasa değeri tam 24 saatte 65 milyar lira düşerek 340 milyar liraya geriledi.

Paramedya'nın haberine göre borsada aylardır soluksuz yükselen SASA Polyester hisse senedi 2.tabanını yaptı. Hisse senedindeki bu düşüş ile son iki gündeki değer kaybı da yüzde 20’ye ulaştı.

Ancak 2 tabana rağmen hisse senedi halen son bir yılda yüzde 804 primli işlem görüyor.

PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

SASA’da en çok dikkat çeken ise piyasa değerindeki sert düşüş oldu.

Şirketin piyasa değeri dün sabah itibariyle 405 milyar liraya kadar yükselmişken tam 24 saat aradan sonra 65 milyar liralık düşüşle 340 milyar liraya geriledi.