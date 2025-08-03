Şok eden kaza! Belediye başkanının kardeşi öldü

Kaynak: AA / DHA
Şok eden kaza! Belediye başkanının kardeşi öldü

Adana’nın Feke ilçesinde meydana gelen kazada, eski Feke Belediye Başkanı Cuma İş’in kardeşi Şaban İş hayatını kaybetti. Seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan Şaban İş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Eski Feke Belediye Başkanı Cuma İş'in kardeşi Şaban iş, Adana'nın Feke ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Şaban İş idaresindeki traktör, Maran Mahallesi'nde seyir halindeyken devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücü İş, gelen itfaiye ekibince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekibinin, hayatını kaybettiğini belirlediği sürücünün cenazesi, Feke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Şaban İş'in, eski Feke Belediye Başkanı Cuma İş'in kardeşi olduğu öğrenildi.

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