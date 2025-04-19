Şok iddia! Murat Ağırel anlattı: Dilan Polat gözaltındayken hakkımda suç duyurusunda bulundu!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında meslektaşı Timur Soykan ile birlikte yaşadığı gözaltı sürecini anlatan Ağırel, bu olayın ardından Dilan ve Engin Polat cephesinden gelen şok bir hamleyi duyurdu: Çift, gözaltındayken Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunmuş!

"BİZİ GÖZALTINA ALAN AYNI İSİM..."

Yayının başında yaşadığı gözaltı sürecine değinen Murat Ağırel, "Yasa dışı bahisten cezaevinde olan birinin şikayetiyle Timur Soykan ile birlikte gözaltına alındık," diyerek sözlerine başladı. Ağırel, kendilerini gözaltına alan savcının, gazetecilik faaliyeti sırasında yapılan bir görüşmeyi "şantaj" olarak nitelendirdiğini ancak ortada hiçbir somut delil olmadığını vurguladı.

POLAT ÇİFTİNDEN ŞAŞIRTAN HAMLE: GÖZALTINDAN SUÇ DUYURUSU!

Adli kontrolle serbest kaldıktan sonra öğrendiği bu gelişme karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ağırel, "Serbest kaldıktan sonra öğrendim ki, Dilan Polat ve Engin Polat da hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. Hem de gözaltındayken!" ifadelerini kullandı. Suç duyurusunun içeriğine dair de bilgi veren Ağırel, "Beni 'halkı yanıltıcı bilgi verme', 'tehdit' ve 'şantaj' gibi ciddi şeylerle suçluyorlar," dedi.

DAVA DOSYASI ANADOLU'YA NASIL GELDİ?

Yayında dikkat çeken bir diğer nokta ise Dilan Polat davasının Çağlayan Adliyesi'nden Anadolu Adliyesi'ne nakli oldu. Ağırel, bu konuya da değineceğini belirterek kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Ayrıca, Polat çiftinin kendisi hakkındaki suç duyurusunun dava dosyasına eklendiğini de sözlerine ekledi.

"GAZETECİLİĞİMİZ ENGELLENMEK İSTENİYOR"

Kendi yaşadığı gözaltı süreci ve Polat çiftinin suç duyurusu hakkında konuşan Ağırel, bu durumun gazetecilik mesleğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu düşündüğünü dile getirdi. "Erkan Korkmaz hakkında haber yaparken dosyamıza eklemeler yapıldı, şimdi Dilan Polat'ı yazarken de aynı şey oluyor. Bu kabul edilemez," diyen Ağırel, yasa dışı işlerle uğraşanların deşifre edilmesinin ardından gazetecilerin bu kişilerin yanına konulmasının manidar olduğunu vurguladı.

Murat Ağırel'in bu çarpıcı açıklamaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Dilan Polat davası ve gazetecilere yönelik bu suçlamaların yargı sürecinde nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.