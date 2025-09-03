Şok iddia: Trabzonspor Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

Trabzonspor ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRABZONSPOR'DAN SZYMANSKI TEKLİFİ

Trabzonspor'un Fenerbahçe’den yıldız oyuncu Sebastian Szymanski'yi istediğini iddia edildi.

Polonyalı gazeteci Zbigniew Szulczyk’in haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

2023 yazında Dinamo Moskova’dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla çıktığı 115 maçta 20 gol ve 29 asistlik performans sergiledi.