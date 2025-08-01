Şok karar! Cinsiyetini ispat edemeyen yarışamayacak

Dünya Atletizm Federasyonu, Japonya'nın başkenti Tokyo’da 13 Eylül’de başlayacak Dünya Şampiyonası öncesinde kadınlar kategorisinde yarışacak sporcular için çok konuşulacak bir karar aldı.

Yeni düzenleme kapsamında, kadınlar kategorisinde mücadele etmek isteyen tüm atletlere biyolojik cinsiyet testi zorunluluğu getirildi. Uygulama 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

SRY GENİNE BAKILACAK

Buna göre sporculara, Y kromozomunun tespitine yönelik SRY (Sex-determining Region Y) gen testi yapılacak. Testler, yanaktan sürüntü örneği ya da kan yoluyla gerçekleştirilecek.

Bu adım, 1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin toplu cinsiyet testlerini sonlandırmasından bu yana bu alanda yapılan ilk kapsamlı uygulama olacak.

Yeni sistemin denetimi, ülkelerin kendi atletizm federasyonları tarafından sağlanacak.