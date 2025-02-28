Şok uygulamalarında 15 firari yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince şok uygulamalar yapıldı.

Toplam 60 ekip ve 210 personelle yapılan 88 şok yygulamada; 7 bin 450 şahıs ve 3 bin 13 oto sorgusu yapıldı, 225 park/bahçe kontrol edildi.

Kontrollerde 15 aranan şahıs yakalandı, 8 şahıs hakkında toplam 21,72 gram uyuşturucu madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 15 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı.

Aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.