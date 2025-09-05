Şok yol denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı!

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması ve meydana gelebilecek suçların önlenmesi amacıyla Koçarlı ilçesi İncirliova/Koçarlı Karayolu Adnan Menderes Müzesi önünde şok yol emniyet ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 382 şahıs ve 773 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

