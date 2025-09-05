Şok yol denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şok yol denetiminde 2 aranan şahıs yakalandı!

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde "şok" yol denetimi yapan jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması ve meydana gelebilecek suçların önlenmesi amacıyla Koçarlı ilçesi İncirliova/Koçarlı Karayolu Adnan Menderes Müzesi önünde şok yol emniyet ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Hırsız kadınların dikkat çeken planı: Şık giyim, şapka ve gözlük... 3 kadın yakalandıHırsız kadınların dikkat çeken planı: Şık giyim, şapka ve gözlük... 3 kadın yakalandı

Yapılan çalışmalarda 382 şahıs ve 773 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

2-016.jpg

İstanbul’da iki ayrı noktada yangın çıkaran şahıs yakalandı!İstanbul’da iki ayrı noktada yangın çıkaran şahıs yakalandı!

Diyarbakır'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı!Diyarbakır'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı!

Kırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandıKırıkkale'de 2 firari hükümlü yakalandı

Son Haberler
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı