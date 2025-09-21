Sokağa isimleri verildi ama kendileri yok oldu

Trabzon'un en işlek caddeleri olan ve isimlerini de yıllar önce burada yapılan mesleklerden alan Semerciler ve Kunduracılar Caddesi'nde artık bu mesleklerden pek eser kalmadı.

Tarihi hanlarıyla geçmişin izlerini taşıyan bu bölge, İpek Yolu'nun son kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Eskiden kervanlarla gelen sipahiler, askerleri, atları ve develeriyle bu bölgeye uğrardı.

Yıllarca at nallatıp semer yaptırmaları nedeniyle bölgeye "Semerciler Caddesi" adı verilirken, günümüzde artık at kullanımının yok denecek kadar azalmasıyla semercilik mesleği bitmiş durumda.

Yine bölgedeki bir diğer önemli cadde olan "Kunduracılar Caddesi', ismini geçmişte yoğun şekilde yapılan ayakkabı ve çarık üretiminden alırken adeta üretimin kalbiydi. Ayakkabıcılığın merkezi olan bu cadde, artık bu özelliğini büyük ölçüde kaybederken son yıllarda artan fabrikasyon üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte hem kunduracılık hem de ayakkabıcılık zanaatları neredeyse yok olmaya yüz tuttu.

Şehrin farklı yerlerinde az sayıda ayakkabı üretim atölyeleri yer alırken, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslar sayesinde ayakkabıcılık mesleği yaşatılmaya çalışılıyor.

Çevre esnafı Kamil Aydın, buralarda çocukluk yıllarında semer yapıldığını belirterek "Eskiden, çocukluk yıllarımızda burada semer ve eyer yapılırdı. Ancak artık bunların hiçbiri yok. "Semerciler" ismi, burada semer yapıldığından dolayı buradan geliyor. Devir değişti, artık eyer üretilmiyor. Caddemizin üst tarafı ise Kunduracılar Caddesi olarak bilinir. Ancak artık burada ayakkabı üzerine faaliyet gösteren pek mağaza kalmadı. Yine de bu yerler, geçmişteki meslek gruplarından dolayı hâlâ eski isimleriyle anılır; yani Semerciler ve Kunduracılar Caddesi olarak. Ben de çocukken sayaç işiyle uğraşırdım, şimdi ise çaycılık yapıyorum" dedi.

Çevre sakinlerinden Coşkun Öztürk, kervan yolunu kullanan sipahiler, askerlerin, atları ve develeriyle buraya geldiğini kaydederek, "Buralar, İpek Yolu'nun son kalıntılarından olan hanların bulunduğu yerler. Peki, buraya kimler gelirdi? Kervan yolunu kullanan sipahiler, askerler, atları ve develeriyle buraya gelirlerdi. Yıllar boyunca nallarını, semerlerini burada yaptırdıkları için bu caddeye Semerciler Caddesi denmiş. Günümüzde artık hem ihtiyaç hem de askeri anlamda ata gerek kalmadığı için burada semercilik yapılmıyor. Kunduracılar Caddesi ise ismini burada yapılan ayakkabıcılık ve çarık üretiminden alır. Çocukluğumda buralar hep ayakkabıcılarla doluydu. Ancak buradaki ustaların çoğu il dışına giderek mesleklerini başka yerlerde sürdürmeye başladı. Zamanla fabrikasyon ayakkabı üretimine geçilince, el yapımı ayakkabı sanatı da büyük ölçüde azaldı" diye konuştu.