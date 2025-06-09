Sokak bayramda boks ringine döndü! Yumruklar havada uçuştu: 17 kişi birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay’da iki grup arasında sokakta başlayan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Savaş alanına dönen kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, Kurban Bayramı’nın 3. günü öğle saatlerinde İskenderun’un Mustafa Kemal Mahallesi’nde gerçekleşti.

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Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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17 kişinin karıştığı kavgada herkes birbirine saldırdı, bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Tarafların birbirine vurduğu ve kavganın bir süre devam ettiği gözlendi.

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Yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekipleri gelmeden önce vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

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