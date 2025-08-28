Sokak düğünü silahlı çatışmaya döndü

Hadise, saat 23.30 civarında Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi’nde gerçekleşti. K.A. (25), idaresindeki 35 KD 6280 plakalı hafif ticari araç ile mahalleye giderek husumetli olduğu ileri sürülen Y.Ö. (22) ile düğünde tartışmaya başladı. Kalabalıktan uzaklaşan taraflar arasında meydana gelen arbede esnasında K.A., yanında taşıdığı tabanca ile Y.Ö.’ye ateş etti. Vücudunun değişik bölgelerinden vurulan Y.Ö., kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık personeli yönlendirildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Silah seslerini işiten mahalle halkı olay yerine koştu. Fail K.A. olay mahallinden araçla kaçmaya çalışırken, henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından ateş açıldı. Bunun üzerine K.A, otomobili bırakıp yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Emniyet güçleri, Y.Ö.’nün vurulduğu silahı şüphelinin aracında buldu. Polis, olaydan kaçan K.A. ile ona karşı ateş eden zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Ayrıca yaralı Y.Ö.’nün akrabaları tedavi gördüğü hastane önünde toplandı. Polis, yeni bir olay çıkmaması için hastane çevresinde tedbir aldı.