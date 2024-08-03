Sokak hayvanı derneği açıp köpekleri sattılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokak hayvanı derneği açıp köpekleri sattılar

İstanbul’un Silivri ilçesinde sokak hayvanları derneği açıp barınağa bırakılan köpekleri satan iki kişi gözaltına alındı.

Dernek açıp köpekleri sattılar

İstanbul Silivri’de sokak hayvanlarına yönelik bir dernek açan kişiler hakkında, barınaklara bırakılan köpeklerin yasadışı yollarla satıldığına dair bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yasadışı satışına yönelik olarak derinlemesine bir inceleme başlattı. Elde edilen bilgilere göre, Silivri’deki 'Silivri Canları 2'nci Hayat Melekleri' derneğinin yöneticisi Merve Yirik, barınaklara bırakılan hayvanları satarken, bir dernek çalışanı da bu işlemlere aracılık yapıyordu.

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PARAYI ELDEN ALDILAR

Yirik’in, sattığı hayvanların ödemelerini sahte belgelerle veteriner ücreti olarak gösterdiği, gerçek ödemeleri ise elden aldığı tespit edildi. Ayrıca, Merve Yirik'in barınağa bıraktığı bir hayvanı geri almak isteyen bir kişiden de para talep ettiği belirlendi.

Polis, Yirik’in bağlantılı olduğu veterinerin 1 Ağustos’ta 230 bin lira değerindeki parayı, Merve Yirik’in gönderdiği araca teslim ettiğini ortaya çıkardı. Yapılan operasyonda, Yirik ve parayı almaya gelen kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Merve Yirik tutuklanırken, aracı kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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