

Ali Yazan Ordu/Yeniçağ

Altınordu Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla hayata geçireceği “Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı” projesi için önemli bir adım attı. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Valisi Muammer Erol ile birlikte proje alanında incelemelerde bulunarak, orman arazisinde oluşturulacak yaşam alanı için detaylı değerlendirmelerde bulundu.

İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLÜ ÇÖZÜM

Başkan Tepe, “Sokak hayvanları konusunda toplumun farklı kesimlerinden gelen endişeleri giderecek somut adımlar atıyoruz” diyerek, projenin sosyal sorumluluk ve doğal yaşam alanı yaratma amacını vurguladı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak protokol sonrası proje uygulama aşamasına geçileceği müjdesini verdi.

PROJE KENT GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK

Tepe, bu projeyle sokak hayvanları konusunun kent gündeminden çıkacağını belirterek, tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. “Bu konuda destek ve ilgisini esirgemeyen Ordu Valimiz Sayın Muammer Erol’a teşekkür ederim” dedi.