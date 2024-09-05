Sokak hayvanları düzenlemesi AYM'de!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokak hayvanları düzenlemesi AYM'de!

Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'nda gerçekleştirilen son değişikliklerle ilgili kritik bir karar aşamasına yaklaşıyor. Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri kapsayan kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için açılan davada ilk incelemesini tamamlayan AYM, davanın esasını ele alarak görüşmeye devam etme kararı aldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren bir yasaya ilişkin iptal başvurusunu değerlendirdi. İlk incelemenin ardından başvuruda herhangi bir eksiklik bulunmadığını belirten AYM, davanın esasına geçilmesine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, yürürlüğün durdurulması talebiyle ilgili olarak bugünkü toplantısında karar verebileceği gibi, bu talebi esas inceleme aşamasında da ele alabilecek.

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edilip 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren tartışmalı yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması amacıyla 15 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Başvuru sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptali istenen maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel görev ve amaçlarına, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunmasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine aykırı olduğunu savunmuştu.

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