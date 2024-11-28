Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ Belediyesi tarafından soğuk havaların başlaması ile birlikte, sokakta yaşayan hayvanlar unutulmayarak kentin farklı noktalarına mama bırakıldı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Bu çerçevede belediye ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan mama kaplarına yem, mama, ekmek ve su bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, bin 200 rakımlı Harput Mahallesi'ndeki yüksek kesimlere kuşlar için açık alanlara buğday ve ekmek bırakırken, doğada bulunan yaban hayvanları için de çeşitli yiyecekler bıraktı.

Kış aylarının geldiğini belirten personel Erhan Düz, "Sokak hayvanları bundan dolayı da aç kalıyor. Bizde Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak yemek ve ekmek bırakarak doğada yaşayan hayvanları ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bugün tarihi Harput Mahallesi'ne geldik. Kentin farklı noktalarına 2-3 günde bir yemek bırakıyoruz. Bugün kedilere de mama bıraktık. Zaten sürekli bırakıyoruz. Yaban hayvanları için de okullardan topladığımız yemekleri ve ekmekleri bırakıyoruz" dedi.