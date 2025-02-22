Sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İHA
Sokak hayvanları unutulmadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, şehirdeki hayvanlar için şehrin çeşitli yerlerini beslenme odakları ve yemlerle doldurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadı. Ekipler, şehir kuşları, kedi, köpek ve daha birçok hayvan için oluşturulan şehrin muhtelif yerlerindeki beslenme odaklarını ve yem alanlarını kuru mama ve yemlerle doldurdu. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yönelik yardımlarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk havada aç ve susuz kalmamaları için yoğun çaba harcıyor.

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadı

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