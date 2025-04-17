Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Kaynak: ANKA
Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Mahir Özgür Damar İlkokulu öğrencileri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Mahir Özgür Damar İlkokulu öğrencileri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Öğretmenler ve görevli personel eşliğinde Didim Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezen minik öğrenciler, sevimli dostlarla bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Mahir Özgür Damar İlkokulu öğrencilerimiz barınağımızı ziyaret edip, patili dostlarımızla bir araya geldi. Çocuklarımızın hayvan sevgisini küçük yaşta pekiştirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel ziyaret için teşekkür ederiz” dedi.

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