Sokak kedisi ile tilkinin birlikte oyunu gülümsetti

Kaynak: İHA
Bilecik'te bir sokak kedisi ile tilkinin birlikte oyun oynadığı anı görenleri gülümsetirken cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken bir yandan ise bu ana tanık olan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bozüyük ilçesinde ilginç bir an kameralara yansıdı. 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde diğer sokak hayvanlarının yanı sıra bir tilki görüldü. Bu hayvana ise çevrede bulunan sokak kedilerinden yüz gülümseten bir tepki gösterildi. Ağacın etrafında dolanan tilkiyi, sokak kedisi yaklaşarak kovalamaya başladı. İki zararsız hayvanın adeta oyun oynadığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, o esnada çevrede olan vatandaşların ise yüzünü gülümsetti.

