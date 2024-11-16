Sokak kedisine hayat kurtaran müdahale

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokak kedisine hayat kurtaran müdahale

Erdek'te vücudunun çeşitli noktalarına olta iğneleri batan bir sokak kedisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Göğüs ve bacak kısmına olta iğneleri saplanmış halde bulunan kedi, Belediye ekipleri tarafından fark edilerek tedavi için hızla Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede, olta iğnelerinin derinlemesine battığı tespit edildi. Kedinin sağlığını riske atmamak adına cerrahi müdahale kararı alınırken, iğneler başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Ameliyat sonrası kedinin durumunun stabil olduğu ve tedavisinin devam ettiği açıklandı.

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VETERİNERLERDEN ÇAĞRI: OLTALAR DİKKATLİ KULLANILMALI

Benzer bir olay geçtiğimiz aylarda Bandırma'da da yaşanmış, olta iğnesi yutan bir sokak kedisi başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturulmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan veteriner hekimler, balık tutan kişilere çevreye ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı olma çağrısında bulunarak, "Olta iğneleri kullanım sonrası dikkatle bertaraf edilmeli. Bu tür olaylar hem hayvanların yaşamını tehlikeye atıyor hem de doğaya zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

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