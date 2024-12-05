Sokak köpeği Fındık okulun maskotu oldu: Derslere giriyor, müdür yardımcısının odasında istirahat ediyor

Kayseri'de sokağa terk edilen Fındık, okulun maskotu oldu. Sınıflara girip derslere katılan Fındık, öğrencilere neşe katıyor.

Sokağa terk edilen ve öğrencilerin peşine takılarak Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen köpeğe okul idaresi sahip çıktı.

Öğretmenler tarafından "Fındık" adı verilen köpek, okulun maskotu haline geldi. Müdür yardımcısının odasında dinlenen, sınıflara girerek öğrencilerle beraber derse katılan Fındık, okula neşe katıyor.

"FINDIK, ÖĞRENCİLERİMİZE AYRI BİR DUYGU KATIYOR"

Fındık'ın hikayesini anlatan Müdür Yardımcısı Serkan Sonuç, "Fındık özel bir köpeğimiz. Artık köpek demiyoruz, bizim canımız. 6 yıl önce göreve başladığım tarihte okulumuza geldi. Anladığım kadarıyla daha önce evcil bir hayvanmış ve sokağa atılmış. Belediyede kulak küpesi takılmış. Evcil olduğu için çocukların arkasına takılıp okula gelmiş. Biz de sahiplendik. O gündür bizimle beraber. Okulda herkes Fındık ile giriyor, Fındık ile çıkıyor.

Anaokulu öğrencilerimiz de Fındık için çıldırıyor. Okulumuzda kaynaştırma öğrencilerimiz de var. Onlar için müthiş bir terapi oluyor. Kaynaştırma öğrencilerimiz Fındık sayesinde her gün okula gelmeye başladılar. Fındık'ın sosyal medyada sayfası da var. Çocuklar oradan takip ediyor. Fındık, öğrencilerimize ayrı bir duygu katıyor. Sınıflara girer, derslere katılır. Artık Fındık ile bir bütün olduk. Bazen kaybolduğu zamanlar oluyor, bütün Kayseri'yi ayağa kaldırıyoruz ve buluyoruz" dedi.