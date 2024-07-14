Sokak köpeği trafik kazasına neden oldu

Adıyaman'da, sokak köpeğine çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı. Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında, Muhammed İkbal Y. idaresindeki 02 ADZ 445 plakalı motosikletin önüne aniden bir sokak köpeği çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaparken motosikletini devirmek zorunda kalan sürücü, kazada yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed İkbal Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.