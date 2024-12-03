Sokak köpeğinden anlamlı jest! Kendisini besleyen kişiye tavuk budu getirdi

Olay, Çiftlik Mahallesi’nde bulunan beyaz eşya tamir dükkanında gerçekleşti. Saat 12.30 sıralarında, Ceyhun Satır dükkanında telefonuyla ilgilenirken kapının önünde hareketlilik fark etti. Kapıya yöneldiğinde, köpeği Ares’in ağızında pişmiş tavuk budu taşıyarak dükkanın kapısına bıraktığını gördü.

Ceyhun Satır, köpeğin yanına giderek başını okşadı ve bu anlamlı anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Satır, köpeğine teşekkür ederek, "Kızım sen bana mama mı bıraktın? Teşekkür ederim. Sana zamanında mama verdiğim için bana mama mı getirdin? Senin aklına kurban olurum kızım, bir tanecik yavrum, güzel kızım," ifadelerini kullandı.

O anlar, dükkanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Ares’in tavuk budunu bırakıp uzaklaşması ve Satır’ın kapıya yönelmesi yer aldı. Bu dokunaklı jest, köpek ve insan arasındaki güçlü bağları bir kez daha gözler önüne serdi.