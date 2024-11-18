Sokak köpeğine çarpmamaya çalışırken motosikleti ile savrulan kurye yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokak köpeğine çarpmamaya çalışırken motosikleti ile savrulan kurye yaralandı

Düzce'de sokak köpeğine çarpmamak için yönünü değiştirmek isterken motosikletin üzerinden yola savrulan kurye yaralandı.

Kaza, Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Teknopark Kavşağı'ndan Beçi Kavşağı istikametine seyir eden Selim T.'nın kullandığı 81 ADA 043 plakalı motosiklet, yola ansızın çıkan köpeğe çarpmamak için sürücü yönünü değiştirmek isterken savrularak düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle kontrollü verilen trafik motosikletin kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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