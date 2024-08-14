Sokak köpeğini boynundan vurdular

Milas'ın Meşelik Mahallesi'nde 11 Ağustos Pazar günü yaşanan olayda, bölgedeki esnafın baktığı sokak köpeği kanlar içinde bulundu. Yaralı köpek, hemen Bodrum'da bulunan özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

BOYNUNDAN VURMUŞLAR

Veterinerde yapılan tetkikler, köpeğin tabanca ile açılan ateş sonucu boynundan vurulduğunu ve çenesinin ciddi şekilde hasar gördüğünü ortaya koydu. Durumu stabil olan köpeğin, ameliyat için hazırlık yapıldığı bildirildi.

KİMİN VURDUĞUNU TESPİT ETMEK İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, köpeği kimin vurduğunu tespit etmek ve yakalamak amacıyla soruşturma başlattı.