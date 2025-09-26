Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı

Adıyaman’da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi’nde yolda yürüyen E.K. (51), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan E.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

