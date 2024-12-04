Sokak köpekleri anne ve 4 yaşındaki oğluna saldırdı

Olay, Kastamonu Caddesi’nde meydana geldi. Çocuğunu korumak için mücadele eden Filiz Güvercin, köpeklerden birinin saldırısına maruz kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, anne ve oğlunun yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından, Filiz Güvercin Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalede, kadının bacağına üç dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Güvercin’in 4 yaşındaki oğlu ise olayın etkisiyle büyük bir korku yaşadı.

“BU SORUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ”

Olay sonrası açıklama yapan baba Hasan Güvercin, ilçede uzun süredir devam eden sokak köpekleri sorununa dikkat çekerek, yetkililerden acil çözüm beklediklerini belirtti. Güvercin, şunları söyledi:

“Olay, hastane dönüş yolunda gerçekleşti. Eşim tahlil verdikten sonra eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğumu korumaya çalışan eşimi bacağından ısırdılar. Vatandaşların yardımıyla eşim ve oğlum kurtarıldı. Hastaneye götürüldü, üç dikiş atıldı. Ancak bu olay, özellikle çocuğumda büyük bir travmaya neden oldu. Gece uyuyamadı.”

Güvercin, aynı sorunla başkalarının karşılaşmaması için Tosya’daki sokak köpekleri sorununun çözülmesini istediğini vurguladı:

“İlçede bu sorun ne yazık ki çözülemedi. İş yerimin etrafında da köpekler var, her yaştan insana saldırıyorlar. Bu konuda başvurularım oldu ancak sonuç alamadım. Yetkililerden bu soruna acil bir çözüm getirilmesini rica ediyorum.”