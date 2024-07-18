Sokak köpekleri düzenlemesinin görüşmeleri ertelendi. Komisyon yine karıştı

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin AKP’nin gündeme getirdiği yasa tasarısının görüşmeleri ertelendi. Komisyonda yapılan görüşmelerde 3 madde kabul edilirken görüşmeler pazartesi gününe ertelendi.

Kabul edilen maddelere göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.

Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor.

Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştiriliyor.

KOMİSYON YİNE KARIŞTI

Yasa tasarısının görüşüldüğü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yine gerginlik çıktı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal komisyon toplantısında yasasının kabul edilse bile CHP’li belediyelerin buna uymayacağını açıkladı. Sarıbal, "Rehabilite edilsin veya edilmesin, gelinen noktada yeteri kadar barınak olmadığını hepimiz biliyoruz. Hayvan sayısı azken yeteri kadar barınak yapılmadı, bundan sonra tüm hayvanları nasıl toplayacaksınız? Yeni barınaklar açarak bütün hayvanları toplamanız mümkün değil. Dolayısıyla açılacak barınaklar ölüm kampı olacak" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Ferit Şenyaşar, barınakların mevcut kapasitesinin tüm hayvanların toplanıp bakılması için yeterli olmadığını söyledi.

Teklif sahibi AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Resmi rakamlara göre yaklaşık 1 milyon 410 bin 858 kediye çip takılmış durumda. Biz kanun gerekçesinde zarar veren hayvanlarla ilgili düzenleme yapıyoruz. Kediler zarar vermediği için şu anda gündemde değil." dedi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, hükümetin sahipsiz hayvanlar konusunda başarısız olduğunu ve çareyi barınaklarda aradığını, sorumluluğu ise yerel yönetimlere bıraktığını anlattı. Kılıç, "Barınaklar sahipsiz hayvanlar için çözüm olmakta çok yetersizdir. Bu barınaklar hayvanların yaşam kalitesini düşüren ve zaman zaman işkence haline gelen yerlerdir." diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yasa teklifinin toplanan hayvanların imha edilmesine yol açacağını savunarak, bunun "doğaya, insana ve yaşama saygısızlık" olduğunu, bu nedenle kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.