Sokak köpekleri sürü halinde adama saldırdı. Kim ne zaman dur diyecek bu teröre

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Sokak köpekleri sürü halinde adama saldırdı. Kim ne zaman dur diyecek bu teröre

İstanbul’da başıboş sokak köpekleri sürü halinde bir adama saldırdı. O anlar kameraya yansırken yoldan geçen bir araba sayesinde köpekler dağıldı.

Türkiye’de başıboş sokak köpeği sorunu her geçen gün giderek korkunç bir boyuta ulaşıyor. Zaman zaman tekli halde gezen köpekler sürü halinde de olabiliyor. Her gün neredeyse bir sokak köpeği saldırısı gündeme geliyor.

Bu kez sokak köpeği saldırısı İstanbul Başakşehir’de yaşandı. Yol ortasında bir vatandaş çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

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SON ANDA KURTULDU

Sağ sola koşarak kaçmaya çalışan adam dakikalarca mücadele etti. O esnada yoldan geçen araba sayesinde köpeklerin saldırısından kurtuldu.

Bir araç sürücüsü korna çalarak köpekleri uzaklaştırdı ve adamı kurtardı.

Saldırı ve otomobilin gelme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoyu izleyenlerin ise yürekleri ağza geldi. O anlar sosyal medyada da büyük tepki topladı.

DAHA 2 GÜN ÖNCE SOKAK KÖPEKLERİ 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU PARÇALADI

Öte yandan daha iki gün önce arkadaşlarıyla sokakta oynayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet başıboş köpeklerin saldırına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

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5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SALDIRDILAR

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