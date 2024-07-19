Sokak köpekleri uyutulmalı mı? Vatandaşın görüşü o ankette ortaya çıktı

Düzenleme: Ümit Karadağ
Sokak köpekleri uyutulmalı mı? Vatandaşın görüşü o ankette ortaya çıktı

Sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik yasa ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Konda araştırma tarafından yapılan ankette, halkın büyük çoğunluğunun sokak hayvanlarına ötenazi yapılmasına karşı çıktığı görüldü.

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 3 madde; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 18 saat süren görüşmelerinde kabul edildi.

Ülke gündemini sıkça meşgul eden ve hayvansever dernekleri ile sokak köpekleri mağdurları karşı karşıya getiren yasaya ilişkin Konda araştırma bir anket gerçekleştirdi.
Ankette sokak hayvanlarına yönelik tartışmalara yönelik vatandaşların tutumları ölçüldü. Katılımcıların çoğu sokak hayvanlarının uyutulmasına karşı çıktı.


YÜZDE 63'Ü UYUTULMASINA KARŞI ÇIKTI

"Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 63'ü "uyutma" yönteminin doğru olmadığını söyledi.

SADECE YÜZDE 15'İ GEREKLİ HALLERDE UYUTULMALI DEDİ

Ankete katılanların yüzde 22'si sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını düşündüğünü belirtirken yüzde 15'i ise sokak hayvanlarının "gerekli hallerde" uyutulabileceğini belirtti.

KOMİSYON SERT TARTIŞMALARA SAHNE OLMUŞTU

Komisyonda hayvansever dernekleri ile sokak köpekleri mağdurları karşı karşıya geldi. Görüşmeler başlamadan taraflar arasında tansiyon oldukça yükseldi.

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