Sokak köpeklerinden kaçan çocuğa otobüs çarptı

Sokak köpeklerinden kaçan çocukların yaşadığı korkunç kazalara bir yenisi daha eklendi. Ataşehir'de iddiaya göre köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza kameraya yansıdı.

Olay, Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki sahipsiz bir köpekten kaçan çocuk yola fırladı.

O sırada seyir halinde olan İETT otobüsü, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğa çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.