Sokak köpeklerinden kaçan çocuk hastanelik oldu

Konya'da iki yaşındaki bebeğin köpek saldırı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından korkunç bir olay daha yaşandı. Beyşehir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk, kaçmak isterken kalça kemiğini kırdı.
Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. F.E.Ö. (13) Beyşehir gölü kenarında bir parkta arkadaşıyla gezerken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
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Sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı. Arkadaşının ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğu Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kalça kemiğinde kırık tespit edilen F.E.Ö, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.