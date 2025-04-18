Sokak köpeklerine çarpmak istemedi, kaza yaptı!

Kaynak: İHA
Sokak köpeklerine çarpmak istemedi, kaza yaptı!

Ordu'da sokak köpeklerine çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, bir evin bahçe duvarına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi Kumru-Ünye Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YB 2522 plakalı otomobili ile ilerleyen Nisanur S.'nin önüne sokak köpekleri çıktı. Köpeklere çarpmamak için ani bir manevra yapan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.

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Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Nazlı K. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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