Sokak köpeklerini toplatmaya çalışan muhtarın başına gelmeyen kalmadı

Kaynak: İHA
Sokak köpeklerini toplatmaya çalışan muhtarın başına gelmeyen kalmadı

Edirne’de bir çocuğa köpeğin saldırması sonrası gelen şikayetler nedeniyle mahalle muhtarı köpeklerin toplatılması için harekete geçti. Belediye görevlileri ile bir tesise giden muhtarın başına gelmeyen kalmadı.

Edirne'de kadın muhtar ve belediyenin barınak personeli iki kişinin, köpekleri toplamak için gittikleri tesiste üzerlerine kapı kapatılıp alıkonuldukları iddia edildi.

Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nde 11 yaşında bir çocuğu köpek ısırmasının ardından gelen şikayetler üzerine mahalle muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görevli iki personeli tesise gitti. O sırada tesis müdürü olduğu iddia edilen M.K., tesise giren muhtar ve belediye personelinin üstüne tesisin kapılarını kapattı. Bir süre tesisin içinde mahsur kalan muhtar ve personel zorla kapıyı açarak dışarı çıktı.

Muhtar Dürüktaş ve barınak personeli, Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, şüpheli M.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheli M.K. gözaltına alınarak Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.
Yeniimaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, saldırgan köpeği almak için tesise gittiklerinde tesis müdürü olduğu iddia edilen M.K., üzerlerine kapıyı kapattığını ve içeride kaldıklarını anlattı.

Kapıyı güçlükle açabildiklerini söyleyen muhtar, tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuğun annesi Beste Sakıncıman, çocuğunun korku dolu anlar yaşadığını ve kapının önüne dahi tek başına çıkmaya korktuğunu söyledi.

Son Haberler
Pazardaki alışveriş kavgası yeniden başladı!
Pazardaki alışveriş kavgası yeniden başladı!
Ticaret Bakanlığı desteklemişti! Kadınlar Türkiye’ye açılıyor
Ticaret Bakanlığı desteklemişti! Kadınlar Türkiye’ye açılıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Belediye başkanının tahliye talebi değerlendirilecek...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Belediye başkanının tahliye talebi değerlendirilecek...
Sen misin topu elinde fazla tutan kaleci! Yeni kuralın ilk kurbanı
Sen misin topu elinde fazla tutan kaleci! Yeni kuralın ilk kurbanı
Sokak köpeklerini toplatmaya çalışan muhtarın başına gelmeyen kalmadı
Sokak köpeklerini toplatmaya çalışan muhtarın başına gelmeyen kalmadı