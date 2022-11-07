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  • Sokak köpeklerinin ısırdığı çocuk kuduz oldu. Baba acı haberi verdi. Sokak köpeklerini toplamayan belediyeler ve koruyuc

Sokak köpeklerinin ısırdığı çocuk kuduz oldu. Baba acı haberi verdi. Sokak köpeklerini toplamayan belediyeler ve koruyucuları bunun bedelini ödemeli

Bitlis'te sokak köpeği tarafından ısırılan iki çocuktan 12 yaşındaki M.E.'ye kuduz tanısı konulmuştu. Talihsiz çocuğun babası çocuğun durumu hakkında bilgi verdi. Baba Murat Erçetin, beş çocuğundan ikincisi olan 12 yaşındaki M.E.'nin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:16
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Sokak köpeklerinin ısırdığı çocuk kuduz olmuştu. Babası acı haberi verdi

Sokak köpeklerinin ısırdığı çocuk kuduz oldu. Baba acı haberi verdi. Sokak köpeklerini toplamayan belediyeler ve koruyucuları bunun bedelini ödemeli
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Bitlis'te iki çocuk sokak köpekleri tarafından ısırılmış, Ankara'ya sevk edilen iki çocuktan 12 yaşındaki M.E.'nin kuduza yakalandığı tespit edilmişti. Talihsiz çocuğun babası Murat Erçetin, beş çocuğundan ikincisi olan 12 yaşındaki M.E.'nin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Yaşadığı dramı Habertürk muhabirine anlatan baba Erçetin, "Haberi aldığımda şok oldum. Durumunun riskli olduğunu söylediler" dedi. Baba Murat Erçetin yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Yılın 7-8 ayı, evden uzakta ekmeğimizi kovalıyoruz. İnşaat sezonu durunca da memlekete gidiyoruz. Beni aradıklarında da Osmaniye'de inşaatta sıva işi yapıyordum. Haberi alır almaz memlekete gittim. Annesi çocuğun kolunun kaşındığını fark ettikten sonra hastaneye götürüyor. Ben, haberi aldığımda şok oldum. Olayın tam olarak ne zaman olduğunu, köpeğin ne zaman ısırdığını bilmiyoruz. Adilcevaz'da bir iğne yapıldıktan sonra bizi Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'da çocuğun tahlilleri yapıldı. M., beş çocuğumdan ikincisi. Uzman doktorlar bize durumun riskli olduğunu söylediler.

"EVLAT ACISI ÇOK AĞIR"

En son halamla birlikte doktorlarla görüştük. Her an her şeyin olabileceğini bize ilettiler. Vallahi herkes çocuğuna çok dikkat etsin. Evlat acısı çok ağır; ben yaşadım hiç kimse yaşamasın. Annesi de ağlıyor; ben de ağlıyorum. Her şeye hazırım. Bu acıdan büyük acı yok. İnsan başına gelmeden sokaktaki başı boş kediyi, köpeği düşünmüyor. Aklınıza gelmiyor ki... Her şey Allah'tan. Önlem alınmalı bu acıyı kimse yaşamamalı."

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Hacı
7.11.2022 12:27
Hevesini aldıktan sonra sokağa bırakılan, atılan hayvanları ne yapalım vicdan aranıyor,  
 
yk
7.11.2022 12:21
Şehir medeniyettir, kültürdür, bilimdir, edebiyattır. Köpekler köylerde, kırsal kesimlerde beslenmeli, korunmalı, köpekler doğa için, kırsal için yaratılmıştır. köpek yüzünden insanlar öldü, yaralandı  
 
Sümerli Astrofizikçi
7.11.2022 12:08
Bir klasik : Sorumlu ve Yetkililer Önlem almaz. Alsa da denetlemez. Sonra insanlar birbiriyle kavga eder. Ne zaman anlayacaksınız, bu iş Sistem sorunu. Bu yüzden seve seve birbirimizle uzlaşmalıyız.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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