Sokak köpeklerinin saldırdığı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Sokak köpeklerinin saldırdığı adam hayatını kaybetti

Kayseri’de yaşlı bir adama saldıran sokak köpekleri güçlükle uzaklaştırıldı. 72 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşali köyünde sabah saatlerinde Mustafa Ö.'ye (72) boş arazide başıboş köpekler saldırdı. Köpekleri mahalleli traktörlerle güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"KÖPEKLER BİZİ BIRAKMIYOR, CENAZENİN ÜZERİNDE BEKLİYORDU"

Olaya tanık olan Kemal Polat, yetkililerden başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyerek, "Uyuyordum, Mustafa amcanın oğlu beni aradı, 'Koş, köpekler babama saldırdı' dedi. Geldiğimde burada yatıyordu. Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu. En son traktörle üzerlerine sürünce köpekler kaçtı. Baktık ki vefat etmiş. Yetkililerin bu köpekler için önlem alması lazım" ifadelerini kullandı.

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