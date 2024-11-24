Sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

Aktarılan bilgilere göre Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Y.Y., tartıştığı kişi ya da kişilerce bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Y.Y., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisler ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.