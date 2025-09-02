Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, sokak ortasında bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs ağır yaralı olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak’ta meydana gelen olayda; A.H. adlı yabancı uyruklu şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.H.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. A.H. tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

