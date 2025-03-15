Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı!

Kaynak: İHA
Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı!

Antalya'da iki kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada taraflardan biri diğerini bacağından bıçakla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Antalya Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen Emrecan Y.(20), sokak ortasında Cüneyt D.(34) ile karşılaştı. Önce tartışma sonrasında ise kavgaya dönüşen olayda Cüneyt D.(34) yanında bulundurduğu bıçakla Emrecan Y.(20)'yi iki bacağından bıçakladı.

Bıçaklanan Emrecan Y. uzun süre yerde kalırken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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Olay yerinden kaçan saldırgan Cüneyt D.(34) ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda bıçaklayıp kaçan kişinin görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı!

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