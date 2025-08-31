Sokak ortasında cinayet. Eşi ve çocuğunun yanında dehşet

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, ailesiyle birlikte marketten dönen 35 yaşındaki Ömer Akbay, tabancayla başına ateş edilerek öldürüldü.

Olay sırasında 4 yaşındaki oğlu da seken kurşunun isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi'nde akşam saatlerinde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Eşi ve 4 yaşındaki oğluyla birlikte market alışverişinden dönen Ömer Akbay, sokak ortasında tabancayla başından vuruldu.

Mermilerden biri küçük çocuğun bacağına da isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi otomobile binerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Akbay’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan çocuk ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, elinde poşetlerle ailesiyle birlikte yürüyen Ömer Akbay’a, araçtan inen bir kişinin tabancayla ateş açtığı, ardından yanında bulunan kişiyle birlikte kaçtığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.