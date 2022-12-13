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Sokak ortasında dehşet! Eski eşini vurdu, ölmesi için başında bekledi

Ankara'da Pelin C. (47) eski eşi Mehmet E. (55) tarafından sokak ortasında tabancayla vuruldu. Pelin C.'nin başında bekleyen Mehmet E., yanına kimseyi yaklaştırmadı. Polis gelince silahı başına dayayan Mehmet E., ikna edilerek gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Pelin C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 01:37
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Sokak ortasında dehşet! Eski eşini vurdu, ölmesi için başında bekledi

Sokak ortasında dehşet! Eski eşini vurdu, ölmesi için başında bekledi
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Kadına şiddet son bulmuyor! Dehşete düşüren olay, saat 15.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

DHA’nın haberine göre; Mehmet E., geçen yıl boşandığı Pelin C. ile cadde üzerindeki markette karşılaştı. Eski eşiyle tartışan Mehmet E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp Pelin C.'ye ateş etti.

Ankara'da dehşete düşüren olay! Eski eşini silahla vurup ölmesi için başında bekledi

YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet E., elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı. "Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran Mehmet E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Pelin C.'nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı Pelin C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü.

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SİLAHI BAŞINA DAYADI

Mehmet E. ise yaya olarak kaçmaya çalışırken alt sokakta polis tarafından durduruldu. Mehmet E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı. Bu sırada bazı vatandaşlar Mehmet E.'ye taş atarak, teslim olmasını istedi. Mehmet E. de taş atanlara silahını doğrulttu. Mehmet E., bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Pelin C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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