Sokak ortasında dehşet saçmıştı: Cezaevinden izinli çıkan eski eşin gerekçesi kan dondurdu!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli'de 42 yaşındaki Mehmet Köseoğlu, cezaevinden izinli çıkıp sokak ortasında eski eşine ve yanındaki arkadaşına dehşeti yaşattı. Tutuklanan katilin gerekçesi ise kan dondurdu.

Denizli Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda; Denizli Kocabaş Açık Cezaevinde hükümlü bulunan Mehmet Köseoğlu (42), cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra 4 yıl önce boşandığı eski eşi Hatice Ünlü'nün (42) yaşadığı eve gitti. Çocuklarının eşyalarını almak için apartmanın önünde bir süre bekleyen Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan (42) ile birlikte dışarıya çıktığı görünce öfkeye kapıldı.

Çifte yanında bulunan bıçakla saldıran Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün boğazını bıçakla kestikten sonra Hasan Çalışkan'ı da bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı. Sokak ortasında kanlar içinde yere yığılan Hatice Ünlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Çalışkan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Mehmet Köseoğlu, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Polis karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Köseoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde çocukların eşyalarını almak için eski eşinin yaşadığı eve gittiğini belirten Mehmet Köseoğlu'nun dışarıda beklerken çiftin birlikte dışarıya çıktığını görünce öfkeye kapıldığı, tartıştıklarını ve daha sonra kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

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Saldırıda hayatını kaybeden Hatice Ünlü cansız bedeni baba ocağı Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sığma Mahallesine götürüldü. Ünlü'nün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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