Sokak ortasında dövdüler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sokak ortasında dövdüler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 15 bin TL borcu olduğu iddia edilen C.A., sokakta motosikletiyle ilerlerken 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Yaralanan C.A. sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, 27 Mart günü Yüreğir ilçesindeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K ve İ.G. kendilerine 15 bin TL borcu olan C.A.'yı sokakta motosikletiyle gittiği sırada görerek tartışmaya başladı. M.K, İ.G ve yanındaki İ.H ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin de dahil olduğu tartışma bir anda kavgaya döndü. Kavga sırasında 4 kişi C.A.'yı feci şekilde darp etti. Olayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Yaralanan C.A. sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da an be an yansıya darp olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, M.K., İ.G. ve İ.H.'yi evlerine yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K ve İ.G. tutuklanırken, İ.H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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