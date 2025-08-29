Sokak ortasında döve döve öldürdüler

Alınan bilgilere göre, Kahta ilçesi Gazi Mahallesi’nde sokakta yürüyen Kamil Numan (23) isimli yabancı uyruklu genç, henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü bir grup şahsın bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Kamil Numan için olay yerine sağlık görevlisi ile polis ekipleri yönlendirilirken, saldırganlar bölgeden hızla uzaklaştı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamil Numan, Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Kamil Numan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Gerçekleşen olay sonrası hastane ve çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı.

Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için araştırma başlattı.