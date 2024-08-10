Sokak ortasında eşini vurup başında ölümünü bekledi. Vatandaşlar çığlıklar içinde yapma diye yalvardı ama...

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Serpil Gül baba Harun Gül ile beraber kalan çocuklarını görmek için Arnavutköy'deki evine geldi.

Harun Gül, Serpil Gül'e çocuklarını göstermeyince çift arasında tartışma yaşandı. Sokağa kadar taşan tartışmada Serpil Gül eşi Harun Gül'den kaçarken ayağı takılarak düştü. Bu esnada bir el havaya ateş eden Harun Gül, daha sonra Serpil Gül'ü başından tabancayla vurdu.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Harun Gül'ün eşi Serpil Gül'ün başında beklediğini fark etti.

Harun Gül kafasına sıkmaya çalıştığı esnada polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin bölgedeki incelemesinde 4 Çocuk annesi Serpil Gül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemeden sonra anne Serpil Gül'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Serpil Gül'ün eşi tarafından sokak ortasında vurulduğu anları komşular cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Kaydedilen görüntülerde, Serpil Gül'ün eşi Harun Gül'den kaçmaya çalıştığı o esnada ayağının takıldığı ve yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde eşi Harun Gül ise elinde silahla eşini yakalamaya çalışıyor. Ardından saldırgan eş, yere düşen Serpil Gül'e iki el ateş ediyor. Harun Gül'ün silahı ufak bir süre tutukluk yapıyor. Silahı düzelten Harun Gül, Serpil Gül'e yerdeyken 1 el daha ateş ediyor ve daha sonra silahı kendi kafasına doğrultuyor.

Bir süre yerde yatan Serpil Gül'ün başında bekleyen şahıs, bölgeye gelen polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alınıyor. Öte yandan Harun Gül'ün, Serpil Gül'e ateş ederken bazı vatandaşların kamyonetin arkasına saklandığı, gelen ambulansın ise saldırganı elindeki silahla gördükten sonra geri çekilmek zorunda kaldığı yer alıyor.

"VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ"

Çevre sakini Feyzullah Katmerlikaya, "Elinde silah olan kişi kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Tam o sırada orada insanlar da bekliyordu, polisler geldi. Kimseyi yanına yaklaştırmadığı için ambulans giremedi. Ekipler geldi, adamı gözaltına aldılar. Çevredeki vatandaşlar linç girişiminde bulunmak istedi. Polisler şüpheliyi vatandaşların elinden zor kurtardı" ifadelerini kullandı.

"4 ÇOCUKLARI VAR"

Komşu Esra Kavaklı, "En üst katta yaşıyorlarmış kendileri. 4 çocukları var. Kadın ayrılmış herhalde kocasından, ayrıldıkları için olay da burada gerçekleşiyor. Merdivenlerden iniyorlar, adamda silah var. Çünkü başına 4 el ateş ettiği söyleniyor olay da tam olarak bu sokakta oluyor" diye konuştu.

"KADIN YALVARIYORDU KOCASINA"

Aynı sokakta yaşayan Aynur Kavaklı ise, "Kadın yalvarıyordu kocasına, 'Çocuklara ne olacak? Yapma, etme' diye. Kadını geri iterek sokağın başına kadar götürdü. Orada bir el havaya ateş etti 3 elde kadına sıktı. Çocuklar 'baba, baba' diye bağırıyordu, anne diye bağırmıyorlardı. Burada 2 tane adam gibi adam olsaydı o kadın bugün ölmezdi" ifadelerine yer verdi.