Sokak ortasında feci şekilde darp ettiler

Kaynak: İHA
Sokak ortasında feci şekilde darp ettiler

Adana'da motosiklet sürücüsü 4 kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edilirken, bu anlarda saniye saniye görüntülendi.

Adana'da motosiklet sürücüsü 4 kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edilirken, bu anlarda saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Huzur Caddesi'nde, giderken trafikte yol verme yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce sürücü 4 kişi tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi. 4 şüpheli sürücüyü uzun süre öldüresiye darp etti. Bu anlar saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Saldırganlar daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
MEB'den öğrencilere dijital etkinlik dergisi
MEB'den öğrencilere dijital etkinlik dergisi
Beşiktaş’ın transfer gündemindeydi: Israrla Barcelona’da kalan yıldız için flaş iddia
Beşiktaş’ın transfer gündemindeydi: Israrla Barcelona’da kalan yıldız için flaş iddia
Kocaelispor ve Sakaryaspor 41. randevuda
Marmara derbisi'nde 41. randevu
Sobaya benzin dökünce dehşeti yaşadılar: Ölü ve yaralılar var
Sobaya benzin dökünce dehşeti yaşadılar: Ölü ve yaralılar var
Şikenin belgesi sosyal medyada paylaşılan video oldu: Soruşturma başlattılar
Şikenin belgesi sosyal medyada paylaşılan video oldu: Soruşturma başlattılar