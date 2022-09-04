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Sokak ortasında genç kadına yumruklu saldırı

Küçükçekmece’de bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadına şiddet uyguladı. Kaldırımda birlikte oturduğu kadına tokat ve yumruk atan şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 01:51
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Sokak ortasında genç kadına yumruklu saldırı

Sokak ortasında genç kadına yumruklu saldırı
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Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak’ta meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, sokak içinde kaldırımda oturan biri erkek iki kişinin aralarında tartıştığı, yaşanan tartışmada öfkelenen erkek şahsın kadına şiddet uyguladığı görülüyor. Tartışmanın büyümesiyle şahsın kaldırımda oturan kadına doğru yürüyüp iki eliyle tokat attığı ve kadının kendini korumaya çalıştığı görülürken bir süre daha sözlü olarak tartışma devam etti.

ÖNCE KAFA ATTI ARDINDAN YUMRUK

Öfkesine bir türlü hakim olamayan şahıs ise önce kadına kafa attı ardından da kadının karnına ve sırt bölgesine defalarca yumruk attığı anlar görülüyor ve görüntü burada sona eriyor. (İHA)

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